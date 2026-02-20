Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Randalierer im Geschäft - Anzeige

Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (19. Februar, 22:40 Uhr) gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, weil ein Mann (33) in einem Ladenlokal an der Rheinpreußenstraße randalierte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stießen sie auf einen leicht verletzten und augenscheinlich betrunkenen Duisburger, der sich weigerte, das Geschäft zu verlassen, und die Polizisten beleidigte.

Dann folgte eine Diskussion zwischen dem 33-Jährigen und den Beamten, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Bei seinem Widerstand verletzte er eine Einsatzkraft leicht - der Kommissar blieb dienstfähig. Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten, renitenten Duisburger vor Ort.

Die Polizisten fixierten den Mann und brachten ihn in den Polizeigewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Der 33-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell