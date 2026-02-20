Polizei Duisburg

POL-DU: Fahndungsaktualisierung - Neues Foto der vermissten 21-Jährigen online

Gütersloh/Duisburg (ots)

Seit Montag (16. Februar) wird eine 21-Jährige aus Gütersloh vermisst. Ein Foto der Vermissten wurde über das landesweite Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht. Die Polizei hat jetzt ein weiteres Bild veröffentlicht, welches kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden ist: https://polizei.nrw/fahndung/195428

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Die bisherige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6220295

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell