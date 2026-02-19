PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Bewaffneter Mann sorgt für Polizeieinsatz

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (19. Februar, 8:12 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz an der Heiligenbaumstraße (Nähe Ehinger Straße), weil eine Person (30) mutmaßlich mit Messer bewaffnet vor einem Wohnheim gesehen wurde und sich dann in seine Wohnung zurückzog. Ein Mitarbeiter des Wohnheimes verständigte daraufhin die Polizei.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen und den Kontakt zu dem 30-Jährigen suchten, verletzte er einen Beamten leicht. Der Polizist blieb dienstfähig. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich weitere Personen in dem Gebäude befunden haben.

Da der Bewohner offenbar bewaffnet war, forderten die Einsatzkräfte Spezialeinheiten an, damit der Zugriff durch diese erfolgen kann.

Bei der Festnahme wurde der Mann mit sri-lankischer Staatsangehörigkeit durch Schüsse aus einer Dienstwaffe verletzt. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Für die Dauer des Einsatzes sperrten Polizeikräfte die Straße. Auch ein Drehleiterwagen der Feuerwehr Duisburg war im Einsatz.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivlage dauern derzeit noch an.

Aus Neutralitätsgründen hat die Kreispolizeibehörde Bochum die Ermittlungen übernommen.

Eine Gefahr anderer Personen oder für die Bevölkerung bestand nicht.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

