PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Gütersloh: Fahndungsrücknahme - 21- Jährige wohlbehalten angetroffen

Duisburg (ots)

Die als vermisst gemeldete 21-jährige Frau aus Gütersloh wurde angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6220911

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 16:00

    POL-DU: Neudorf: Raubüberfall auf Kiosk am Sternbuschweg - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte mit einer Schusswaffe haben am Donnerstagabend (19. Februar, 20:35 Uhr) einen Kiosk am Sternbuschweg ausgeraubt. Während einer der Täter einen 67-jährigen Mitarbeiter körperlich attackierte, griff sein Komplize die Kasse. Nach der Tat flüchteten die beiden Räuber in Richtung Gabrielstraße. Rettungskräfte behandelten den ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 15:33

    POL-DU: Hochheide: Randalierer im Geschäft - Anzeige

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagabend (19. Februar, 22:40 Uhr) gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, weil ein Mann (33) in einem Ladenlokal an der Rheinpreußenstraße randalierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stießen sie auf einen leicht verletzten und augenscheinlich betrunkenen Duisburger, der sich weigerte, das Geschäft zu verlassen, und die Polizisten beleidigte. Dann folgte eine Diskussion zwischen dem ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:50

    POL-DU: Fahndungsaktualisierung - Neues Foto der vermissten 21-Jährigen online

    Gütersloh/Duisburg (ots) - Seit Montag (16. Februar) wird eine 21-Jährige aus Gütersloh vermisst. Ein Foto der Vermissten wurde über das landesweite Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht. Die Polizei hat jetzt ein weiteres Bild veröffentlicht, welches kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden ist: https://polizei.nrw/fahndung/195428 Hinweise und Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren