POL-DU: Gütersloh: Fahndungsrücknahme - 21- Jährige wohlbehalten angetroffen
Duisburg (ots)
Die als vermisst gemeldete 21-jährige Frau aus Gütersloh wurde angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6220911
