Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Raubüberfall auf Kiosk am Sternbuschweg - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte mit einer Schusswaffe haben am Donnerstagabend (19. Februar, 20:35 Uhr) einen Kiosk am Sternbuschweg ausgeraubt. Während einer der Täter einen 67-jährigen Mitarbeiter körperlich attackierte, griff sein Komplize die Kasse. Nach der Tat flüchteten die beiden Räuber in Richtung Gabrielstraße. Rettungskräfte behandelten den verletzten Mitarbeiter, der unter Schock stand, vor Ort. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Polizeibeamten sicherten Videoaufzeichnungen des Übergriffs.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Männern machen können. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide haben eine dunkle Hautfarbe und sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Einer der Täter ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und braune Lederschuhe. Sein Komplize soll größer sein und hatte zum Tatzeitpunkt eine gräuliche Hose sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze und hellgraue Sneaker an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

