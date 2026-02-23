Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Duo raubt Seniorin aus - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag (21. Februar, 16:40 Uhr) eine Seniorin (79) auf der Grabenstraße in Höhe der Kreuzung zur Heinestraße ausgeraubt. Während einer die Rentnerin schubste, entriss der zweite Tatverdächtige ihr eine schwarze Handtasche. Mitsamt der Beute flüchteten die Tatverdächtigen über die Heinestraße und verschwanden.

Zwei junge Frauen (17, 18) beobachteten den Vorfall, eilten der Geschädigten zu Hilfe und verständigten die Polizei.

Die Flüchtigen sollen dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. Während einer eine dunkle Mütze trug, fiel der andere durch seine blonden Haare auf. Beide sollen eine schlanke Statur haben und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß sein.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Raub beobachtet haben und Angaben zu den Männern oder dem Verbleib der Beute machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell