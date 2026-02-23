PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: BMW kommt von Straße ab - Ein schwer Verletzter

POL-DU: Marxloh: BMW kommt von Straße ab - Ein schwer Verletzter
Duisburg (ots)

Ein 19-Jähriger ist am Sonntagnachmittag (22. Februar, 16:34 Uhr) mit seinem grauen BMW 530d im Bereich Alsumer Straße von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Bordstein, ein Verkehrsschild und zwei Straßenlaternen geprallt.

Als die verständigten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, hatte zwei Insassen (19, 20) mit Unterstützung weiterer Personen den schwer verletzten, mutmaßlichen Unfallverursacher aus dem Auto befreit.

Den Einsatzkräften schilderten der BMW-Fahrer und seine Begleiter, dass sie die Alsumer Straße in Richtung des Willy-Brandt-Rings befahren haben, als plötzlich das Heck des Autos ausgebrochen sei.

Rettungskräfte brachten den Fahrer zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Weil die Beamten Zweifel an dem Unfallhergang hegten, stellten sie kurzerhand das schwer beschädigte Fahr-zeug sicher und schrieben eine Anzeige.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Unfallstelle weiträumig ab. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für die Kollision war.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

