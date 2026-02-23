PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Duisburg (ots)

Freitagabend (20. Februar, 19:15 Uhr) verständigte ein Besucher (27) eines Mehrfamilienhauses von der Mylendonkstraße die Rettungskräfte, weil es in einer Erdgeschosswohnung brannte.

Er berichtete den Polizisten, dass er sich in der Wohnung eines Bekannten aufhielt und Brandgeruch wahrnahm. Um den Ausgangspunkt zu lokalisieren, betrat er den Hausflur und stellte fest, wie Rauch aus einer der Erdgeschosswohnungen drang. Ohne zu zögern trat er die Wohnungstür ein, zog einen 36-Jährigen aus der Wohnung und warnte die übrigen Mieter.

Die Feuerwehr löschte den Brand und evakuierte weitere Hausbewohner. Rettungssanitäter brachten den 27 und 36-Jährigen zur weiteren Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter beim Amtsgericht Duisburg die Entnahme einer Blutprobe bei dem 36-Jährigen an.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete zudem die Hinzuziehung eines Brandsachverständigen an. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, die derzeit noch andauern. Da es bereits am 15. Februar gegen 5:17 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus zu einem Brand einer Matratze gekommen ist, wird nun ermittelt, ob hier ein Zusammenhang bestehen könnte.

