Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Kleinkraftrad fährt 7-Jährigen an - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (23. Februar, gegen 8 Uhr) hat im Bereich der Kreuzung Lange Kamp/Bruckhauser Straße ein schwarzes Kleinkraftrad ein Kind angefahren. Der 7-Jährige war gerade dabei eine Fußgängerampel zu überqueren, als ihn das Kleinkraftrad beim Abbiegen erfasste und verletzte. Der schwarz gekleidete Fahrer flüchtete über die Bruckhauser Straße in Richtung Flottenstraße. Das Kind kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Kleinkraftrad konnte kurze Zeit später auf dem Gehweg der Flottenstraße im Bereich der Hausnummer 5 gefunden werden.

Ermittlungen ergaben, dass es als gestohlen gemeldet war. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer geben können.

Insbesondere interessiert sich die Polizei für Personen, die gesehen haben, wie der Fahrer das Kleinkraftrad in der Flottenstraße zurückließ, oder die wissen, wer das Fahrzeug regelmäßig genutzt haben könnte, da es dort häufig abgestellt wurde.

Sie werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell