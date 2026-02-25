PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Körperverletzung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (24. Februar, 2:05 Uhr) soll ein Unbekannter einen 21-jährigen Bochumer an einer Tankstelle an der Moerser Straße geschlagen und die Flucht ergriffen haben.

Die Polizei nahm vor Ort die Anzeige auf. Auch Rettungssanitäter waren im Einsatz, um den jungen Mann vor Ort medizinisch zu versorgen. Er schilderte den Einsatzkräften, dass der Täter circa 1,80 Meter groß sei, einen Hund dabei gehabt habe und eine Kapuze trug. Er soll in Richtung Moers geflüchtet sein.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei den Kriminalbeamten zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

