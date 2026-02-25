POL-DU: Alt-Homberg: Körperverletzung - Zeugensuche
Duisburg (ots)
In der Nacht zu Dienstag (24. Februar, 2:05 Uhr) soll ein Unbekannter einen 21-jährigen Bochumer an einer Tankstelle an der Moerser Straße geschlagen und die Flucht ergriffen haben.
Die Polizei nahm vor Ort die Anzeige auf. Auch Rettungssanitäter waren im Einsatz, um den jungen Mann vor Ort medizinisch zu versorgen. Er schilderte den Einsatzkräften, dass der Täter circa 1,80 Meter groß sei, einen Hund dabei gehabt habe und eine Kapuze trug. Er soll in Richtung Moers geflüchtet sein.
Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei den Kriminalbeamten zu melden.
