LPI-SHL: Spendenbox geklaut

Hildburghausen (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Hildburghausen arbeitete am frühen Mittwochnachmittag und räumte Waren ins Regal. Ein Mann lief in den Gang in dem sie sich befand, drohte ihr verbal, holte ein Messer aus seiner Tasche und warf es auf den Boden. Eine Bedrohung mit dem Messer fand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht statt. Die Person verließ das Geschäft und konnte im Nahbereich durch die Polizei festgestellt werden. Der 31-Jährige ...

