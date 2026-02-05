LPI-SHL: Spendenbox geklaut
Zella-Mehlis (ots)
Eine bislang unbekannte junge Frau entwendete Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr eine Spendenbox, welche in einem Getränkemarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis aufgestellt war. In der Box befanden sich etwa 200 Euro. Die Täterin war in Begleitung eines ebenfalls unbekannten jungen Mannes. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Personen bzw. die Täterin geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0030446/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
