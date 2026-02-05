PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spendenbox geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Eine bislang unbekannte junge Frau entwendete Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr eine Spendenbox, welche in einem Getränkemarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis aufgestellt war. In der Box befanden sich etwa 200 Euro. Die Täterin war in Begleitung eines ebenfalls unbekannten jungen Mannes. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Personen bzw. die Täterin geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0030446/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:39

    LPI-SHL: Frontal zusammengestoßen

    Lengfeld (ots) - Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr Mittwochnachmittag die Straße zwischen Lengfeld und Ahlstädt. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte in das entgegenkommende Auto eines 68-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 16.000 Euro. Die beiden Fahrer sowie die 68-jährige Beifahrerin und der 11-jährige Mitfahrer des 68-Jährigen wurden leicht ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:39

    LPI-SHL: Bedrohung

    Hildburghausen (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in Hildburghausen arbeitete am frühen Mittwochnachmittag und räumte Waren ins Regal. Ein Mann lief in den Gang in dem sie sich befand, drohte ihr verbal, holte ein Messer aus seiner Tasche und warf es auf den Boden. Eine Bedrohung mit dem Messer fand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht statt. Die Person verließ das Geschäft und konnte im Nahbereich durch die Polizei festgestellt werden. Der 31-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren