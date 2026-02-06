POL-WES: Moers - Vermisstenfahndung nach 23- Jähriger aus Moers
Moers (ots)
Eine 23- jährige Mutter zweier Kinder aus Moers wird seit dem 23.01.2026 vermisst. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt und sie kann auch telefonisch nicht mehr erreicht werden.
Link zur Fahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/194197
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen?
Hinweise zum Aufenthaltsort der 23- Jährigen nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 1710 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell