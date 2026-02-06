Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Vermisstenfahndung nach 23- Jähriger aus Moers

Moers (ots)

Eine 23- jährige Mutter zweier Kinder aus Moers wird seit dem 23.01.2026 vermisst. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt und sie kann auch telefonisch nicht mehr erreicht werden.

Link zur Fahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/194197

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen?

Hinweise zum Aufenthaltsort der 23- Jährigen nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 1710 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell