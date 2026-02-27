Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Unbekannte stehlen zwei Bootsmotoren der DLRG - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26. Februar) zwei Motoren von Rettungsbooten der DLRG an der Regattabahn auf der Kruppstraße entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen geschah die Tat im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Bei den gestohlenen Motoren handelt es sich um schwere Außenbordmotoren. Aufgrund ihres Gewichts waren vermutlich mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kruppstraße beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

