PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Unbekannte stehlen zwei Bootsmotoren der DLRG - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26. Februar) zwei Motoren von Rettungsbooten der DLRG an der Regattabahn auf der Kruppstraße entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen geschah die Tat im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Bei den gestohlenen Motoren handelt es sich um schwere Außenbordmotoren. Aufgrund ihres Gewichts waren vermutlich mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kruppstraße beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:25

    POL-DU: Dellviertel: Mann wird nach Diebstählen aggressiv

    Duisburg (ots) - Nach mehreren Diebstählen in den vergangenen Tagen (unter anderem von Schuhen und einer Taschenlampe) hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (26. Februar, gegen 14 Uhr) in einem Einkaufszentrum an der Königstraße einen 49-Jährigen vorläufig festgenommen - wegen einer möglichen Wiederholungsgefahr und seines aggressiven Verhaltens. Der Verdächtige beschimpfte und beleidigte nicht nur eine bei einem ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:17

    POL-DU: Hochfeld: Zeugenhinweis führt zu mutmaßlichem Dieb

    Duisburg (ots) - In der Nacht zu Freitag (27. Februar, gegen 1:15 Uhr) führte ein Zeugenhinweis die Polizei zu einem mutmaßlichen Dieb. Der 26-Jährige soll an der Paul-Esch-Straße mindestens ein Fahrzeug durchwühlt und Gegenstände daraus gestohlen haben. Die Polizei fand ein Navigationsgerät bei dem Mann und nahm den Verdächtigen mit zur Wache. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Diebstahls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren