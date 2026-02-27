PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mann wird nach Diebstählen aggressiv

Duisburg (ots)

Nach mehreren Diebstählen in den vergangenen Tagen (unter anderem von Schuhen und einer Taschenlampe) hat die Polizei am Donnerstagnachmittag (26. Februar, gegen 14 Uhr) in einem Einkaufszentrum an der Königstraße einen 49-Jährigen vorläufig festgenommen - wegen einer möglichen Wiederholungsgefahr und seines aggressiven Verhaltens. Der Verdächtige beschimpfte und beleidigte nicht nur eine bei einem der Fälle anwesende Zeugin, sondern auch die Polizeibeamtinnen und -beamten. Außerdem drohte er den Einsatzkräften Gewalt an. Jetzt muss sich der 49-Jährige nicht nur mit einer Anzeige wegen Diebstahls auseinandersetzen, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

