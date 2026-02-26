Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mutmaßlicher Ladendieb gefasst

Duisburg (ots)

Am Mittwochmittag (25. Februar, gegen 13:50 Uhr) soll ein 21-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter an der Königstraße eine Hose gestohlen haben. Der 52 Jahre alte Ladendetektiv des Geschäfts schilderte später der Polizei, dass er den Mann zunächst beobachtet habe, wie dieser unter anderem mit einer Hose in eine Umkleide ging. Nach Verlassen der Umkleide habe der Verdächtige dort offenbar ein abgerissenes Etikett zurückgelassen, weswegen ihn der Ladendetektiv verfolgte und aufhielt. Dabei kam es zu einer Rangelei und es fiel auf, dass der 21-Jährige die gestohlene Hose bei sich trug. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der mutmaßliche Dieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und außerdem stark nach Alkohol roch. Er kam für eine von der Staatsanwaltschaft Duisburg angeordnete Blutprobe auf die Wache. Jetzt muss er sich wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

