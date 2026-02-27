Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: 28-Jähriger auf Vulkanstraße lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend (26. Februar, gegen 19 Uhr) einen 28-Jährigen in einem Eingangsbereich eines Gebäudes auf der Vulkanstraße lebensgefährlich verletzt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Der Mann, der Stichverletzungen erlitt, wurde vor Ort von einem Notarzt medizinisch behandelt, er kam anschließend in ein Krankenhaus. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht weiterhin Lebensgefahr.

Der Täter flüchtete in einem in einem schwarzen Auto. Er soll dunkle Haare und einen Bart haben und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover mit einer weißen "BOSS"-Aufschrift, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten vor Ort Spuren, befragten Zeugen und sicherten Videoaufzeichnungen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Unter ihrer Sachleitung wurde beim Kriminalkommissariat 11 eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat sowie zu dem flüchtigen Täter dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat gesehen haben oder Angaben zu dem Flüchtigen und dem Auto machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

