Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall auf Zebrastreifen - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar, kam es in Brakel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Radfahrerin beteiligt war. Gegen 14.45 Uhr befuhr die junge Frau mit ihrem Fahrrad die Warburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen überquerte sie einen Fußgängerüberweg auf Höhe des Lidl-Marktes. Ein in Richtung Bahnhof fahrendes Fahrzeug touchierte die Radfahrerin, wodurch sie zu Fall kam. Der bislang unbekannte Fahrer hielt an, stieg aus seinem Fahrzeug aus und kümmerte sich um die gestürzte Frau. Diese gab zunächst an, unverletzt zu sein und keinen Schaden am Fahrrad festgestellt zu haben. Anschließend entfernten sich beide Beteiligten vom Unfallort. Erst einige Stunden später meldete die Frau den Unfall bei der Polizei, nachdem Schmerzen aufgetreten waren. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

