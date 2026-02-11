POL-HX: Unfall mit Bus nach missglücktem Wendemanöver

Kreispolizeibehörde Höxter

Höxter (ots)

Durch ein missglücktes Wendemanöver auf der B 64 zwischen Höxter und Godelheim kam es am Mittwoch, 11. Februar, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus. Zwei Personen kamen verletzt in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Fiat gegen 7.35 Uhr auf der B 64 zunächst von Godelheim Richtung Höxter. Dann bog sie in die Einfahrt zur Freizeitanlage ein, um anschließend zu wenden. Dabei achtete sie nicht auf einen Linienbus, der zu dieser Zeit ebenfalls die B64 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Bus in das Heck des Fiat prallte. Der Busfahrer und die Fiat-Fahrerin wurden beide zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der zu dieser Zeit einzige Fahrgast im Bus blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

