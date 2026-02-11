PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto gerät in Gegenverkehr

POL-HX: Auto gerät in Gegenverkehr
Warburg (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstag, 10. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der B7 bei Warburg. Eine 44-jährige war mit ihrem VW Golf unterwegs in Fahrtrichtung Kassel, als sie gegen 17.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie mit einem blauen VW Golf zusammen, der von einem 19-Jährigen gesteuert wurde.

Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich, die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Strecke vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

