Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto gerät in Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Warburg (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Dienstag, 10. Februar, bei einem Verkehrsunfall auf der B7 bei Warburg. Eine 44-jährige war mit ihrem VW Golf unterwegs in Fahrtrichtung Kassel, als sie gegen 17.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie mit einem blauen VW Golf zusammen, der von einem 19-Jährigen gesteuert wurde.

Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich, die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Strecke vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell