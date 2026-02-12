Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen.

Bild-Infos

Download

Willebadessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Willebadessen-Peckelsheim sind am Mittwoch, 11. Februar, zwei Personen ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf der L763 zwischen den Ortsteilen Eissen und Peckelsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 31-Jähriger mit einem Audi die Landesstraße aus Richtung Eissen kommend in Fahrtrichtung Peckelsheim. In einer Linkskurve kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und kam im Anschluss auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

In dem völlig zerstörten Audi befanden sich der 31-jährige Fahrer und ein 35-jähriger Beifahrer. Beide verstarben noch an der Unfallstelle.

Weitere Fahrzeuge waren nach bisherigen Erkenntnissen an dem Unfall nicht beteiligt. Zur Sicherung und Auswertung der Unfallspuren wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld angefordert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Die Bergung des Unfallsfahrzeuges und der weit verstreuten Trümmerteile erwies sich als aufwändig.

Die Strecke war bis um 9 Uhr am nächsten Morgen für den Verkehr voll gesperrt. Unter anderem musste ein Baum von der Fahrbahn beseitigt werden, der durch die Wucht des Aufpralls abgenickt wurde. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell