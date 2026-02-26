Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Falsche Kabelanbieter-Mitarbeiter bestahlen Seniorin - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Mittwochmittag (25. Februar, 11:30 Uhr) beklaute ein Duo eine Seniorin von der Kaiserswerther Straße, nachdem die beiden Unbekannten sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft hatten.

Als die Rentnerin feststellte, dass ihr Schmuck fehlte, verständigte sie die Polizei. Sie berichtete den Einsatzkräften, dass ein Mann bei ihr klingelte und sich als Mitarbeiter eines Kabelanbieters ausgab, der den Fernseher überprüfen müsse. Sie ließ ihn herein und führte ihn ins Wohnzimmer. Währenddessen kam ein Komplize hinzu, der zielstrebig das Schlafzimmer aufsuchte und die Tür hinter sich schloss. Nach wenigen Minuten verließen beide die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Dame schilderte, dass einer der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sei. Er habe dunkle Haare gehabt und dunkle Kleidung getragen. Der zweite Mann soll ebenfalls zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein. Über seinen dunklen Haaren habe er eine Mütze getragen. Er soll einen Bart gehabt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Wenn Sie das Duo beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

