POL-DU: Hüttenheim: Goldkette von Hals gerissen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (25. Februar, 14:15 Uhr) hielten zwei Unbekannte mit ihrem grauen Kleinwagen auf der Mannesmannstraße, in Höhe Im Stuppert, neben einer 78-Jährigen an. Eine Frau stieg von der Beifahrerseite aus, drückte der Seniorin einen Geldschein in die Hand und umarmte sie. Im gleichen Moment riss die Täterin die Goldkette der 78-Jährigen vom Hals und stieg schnell wieder in das Auto ein. Das Duo flüchtete in unbekannte Richtung. Laut den Aussagen der Seniorin saß ein Mann am Steuer des Wagens. Eine genaue Beschreibung der Täterin und des Fahrers konnte die Frau nicht geben.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Duo oder dem Auto machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

