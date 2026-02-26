Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: Vorfahrt genommen - Rollerfahrer stürzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Im Bereich eines Kreisverkehrs an der Römerstraße/Herzogstraße ist am Mittwochmorgen (25. Februar, 9:50 Uhr) ein Rollerfahrer zu Fall gekommen. Der 68-Jährige schilderte der Polizei, dass ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen habe und er deswegen stark bremsen musste und gestürzt sei. Weil der Mann über Schmerzen klagte, brachten Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus.

Ein Autofahrer (55), der den Vorfall beobachtet hatte, stellte sich den Beamten als Zeuge zur Verfügung. Er sei mit seinem Auto unmittelbar hinter dem Verursacherfahrzeug die Herzogstraße in Richtung des Kreisverkehrs entlang gefahren. Plötzlich sei der dunkle Van in den Kreisverkehr gefahren und habe dem Rollerfahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt schon innerhalb des Kreisverkehrs befand, die Vorfahrt genommen.

Ohne Anzuhalten sei der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen VW Vans weitergefahren. Die Einsatzkräfte sicherten an der Unfallörtlichkeit Spuren und schrieben eine Anzeige.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei. Ebenso bitten die Ermittler die Verursacherin oder den Verursacher des Vorfalls die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell