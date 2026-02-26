PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Hochemmerich/Dellviertel: Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen und Fahrradeigentümer

Duisburg (ots)

Eine Duisburgerin (44) meldete der Polizei am Samstagabend (21. Februar, 17:30 Uhr), dass ihr hochwertiges E-Bike aus dem Hausflur von der Asterlager Straße entwendet wurde.

Die Beamten erschienen vor Ort und nahmen die Anzeige auf.

Wenig später (gegen 20:22 Uhr) fiel der 44-Jährigen ein, dass sich in dem Kindersitz, der an dem Fahrrad montiert war, ein Ortungsgerät befindet - sie aktivierte es. Das Smartphone zeigte der Frau an, dass sich ihr Fahrrad im Bereich der Börsenstraße im Dellviertel befinden soll.

Kurz entschlossen fuhr sie dorthin und verständigte erneut die Polizei. Nachdem auf der Straße kein Fahrrad in Sicht war, ließ ein dortiger Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizisten und die 44-Jährige in den Hausflur, weil sich dort möglicherweise das Zweirad befinden könnte. In dem Keller stießen sie auf ein verschlossenes Kellerabteil, in dem sich mehrere in Folie eingepackte Fahrräder befanden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg öffneten die Beamten das Abteil und fanden elf hochpreisige Fahrräder - darunter jedoch nicht, das der 44-jährigen Anruferin.

Weil nun geklärt werden muss, ob die Fahrräder zuvor gestohlen wurden, stellten die Polizisten alle Bikes sicher und das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es handelt sich um Fahrräder der folgender Marken: CUBE, QWIC, FISCHER, KALKHOFF, VICTORIA, AXCESS.

Nun suchen die Kriminalbeamten Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Samstagabend im Bereich der Asterlager Straße in Hochemmerich gemacht haben. Ebenso bittet die Polizei um Hinweise zu mutmaßlichen Fahrradtransporten in ein Mehrfamilienhaus an Börsenstraße im Dellviertel. Melden Sie Ihre Feststellungen bitte unter der Rufnummer 0203 2800.

Darüber hinaus melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 36, wenn Ihnen ein oben genanntes Markenfahrrad entwendet wurde und Sie bei der Polizei bisher noch keine Anzeige erstattet haben oder die Fahrradrahmennummer noch nicht genannt haben, damit Ihnen das mögliche entwendete Zweirad zugeordnet werden kann. Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidung über eine Herausgabe in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg getroffen wird und nicht ad hoc erfolgen kann. Wir bitten um Verständnis.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

