POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Kellereinbrecher auf frischer Tat gestellt

Am Sonntagabend (22. Februar, 22:30 Uhr) vernahm ein aufmerksamer Mieter (41) eines Mehrfamilienhauses an der Düsseldorf Landstraße laute Geräusche aus dem Keller. Als der Duisburger nachschaute, entdeckte er einen Unbekannten (45), der aus dem Kellerabteil des 41-Jährigen ein E-Bike schob. Weiteres Diebesgut befand sich in einer Tasche. Insgesamt waren sechs Kellerräume aufgebrochen.

Der Mieter hielt den Täter fest und zog ihn in den Hausflur. Dort angekommen gelang es dem Mann, sich loszureißen und noch vor dem Eintreffen der Polizei in den Biegerpark zu flüchten. Hierbei wurde der 41-Jährige leicht verletzt.

Anhand der Personenbeschreibung, die der Duisburger den Beamten mitteilte, gelang es einer Streifenwagenbesatzung den Flüchtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Während die Polizisten ihn abführten, gestand er die Taten.

Weil der 45-Jährige einräumte vor der Tatbegehung Drogen konsumiert zu haben, brachten die Einsatzkräfte ihn zur Dienststelle, wo ein Arzt ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnahm. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls und einer Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige am 23. Februar einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg zugeführt. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

