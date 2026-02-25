PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Obermeiderich: Zeugen eines Überfalls gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstag (24. Februar, gegen 14 Uhr) wurde ein 28-Jähriger auf der Neumühler Straße im Bereich der Haltestelle "Landschaftspark Nord" Opfer eines Überfalls. Hierbei wurde das Handy geraubt und auf den Mann eingeschlagen bzw. -getreten. Die Polizei konnte den Verdächtigen, der in Richtung Arnold-Dehnen-Straße flüchtete, in der Nähe (auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Emscherstraße) stellen; der 34-Jährige hatte das geraubte Handy bei sich. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise werden unter 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

