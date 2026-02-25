POL-DU: Obermeiderich: Zeugen eines Überfalls gesucht
Duisburg (ots)
Am Dienstag (24. Februar, gegen 14 Uhr) wurde ein 28-Jähriger auf der Neumühler Straße im Bereich der Haltestelle "Landschaftspark Nord" Opfer eines Überfalls. Hierbei wurde das Handy geraubt und auf den Mann eingeschlagen bzw. -getreten. Die Polizei konnte den Verdächtigen, der in Richtung Arnold-Dehnen-Straße flüchtete, in der Nähe (auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Emscherstraße) stellen; der 34-Jährige hatte das geraubte Handy bei sich. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise werden unter 0203 2800 entgegengenommen.
