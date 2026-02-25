PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Versucher Raubüberfall auf Taxifahrer - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25. Februar) kam es gegen 2:10 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Taxifahrer (57). Ein maskierter Unbekannter hatte zuvor telefonisch das Taxi zur Marienstraße angefordert.

Als der 57-Jährige ankam, setzte sich der Täter in das Fahrzeug und forderte unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe der Geldbörse des Fahrers. Der Taxifahrer weigerte sich jedoch, seine Wertsachen herauszugeben. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Täter flüchtete schließlich fußläufig ohne Beute in unbekannte Richtung. Der 57-Jährige erlitt kleinere Verletzungen, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung vor Ort.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem maskierten Täter machen können. Laut Angaben des Taxifahrers trug er schwarze Kleidung und Handschuhe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

