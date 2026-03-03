Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Pedelec-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Duisburg (ots)

Weil er Angst vor einer Strafe hatte, flüchtete ein 32-Jähriger auf seinem Pedelec am Samstagabend (28. Februar, gegen 21:30 Uhr) vor der Polizei. Die Beamten hatten versucht, den Mann im Bereich der Kreuzung Weseler- und Wiesenstraße zu kontrollieren, nachdem er eine rote Ampel überfahren hatte. Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und gefährdete auf seiner Flucht mehrere Fußgänger, die sich durch Sprünge zur Seite retten konnten. Im Bereich der Dahlstraße konnte die Polizei den Mann stellen, wobei der 32-Jährige stürzte und verletzt wurde. Auch einer der Beamten erlitt eine Verletzung an der Hand, blieb aber dienstfähig. Die Polizisten fanden unter anderem Kokain, mehrere Tabletten und ein Springmesser bei dem Mann. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt mit einem Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell