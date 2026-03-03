Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Mutmaßlicher Keller-Aufbrecher gefasst

Duisburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (1. März, gegen 5 Uhr) soll ein 42-Jähriger in vier Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Rheintörchenstraße eingebrochen sein und diverse Gegenstände gestohlen haben. Die Polizei konnte den Mann nach einem Zeugenhinweis noch im Keller stellen. Nachdem einer der Beamten den Einsatz des DEIG androhte, leistete der 42-Jährige keinen Widerstand. Die Beamten fanden mutmaßliches Diebesgut (unter anderem Schmuck, mehrere Ladekabel und einen Müllsack mit diversen Kleinigkeiten), Einbruchswerkzeug und ein Messer bei dem Mann. Er gab außerdem zu, kurz vor der Tat Drogen konsumiert zu haben. Die Polizei brachte ihn schließlich auf die Wache, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls aus Kellerräumen auseinandersetzen.

