Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Gebäudebrand

Bonn

Am frühen Samstagmorgen gingen mehrere Notrufe zu einem Carportbrand bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn ein. Diese alarmierte Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Endenich in die Brucknerstraße im Bonner Westen. Vor Ort fand die Feuerwehr einen Camper-Van im Vollbrand vor, der bereits auf das darüberstehende Carport übergegriffen hatte. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses verließen unverletzt das Gebäude. Es kamen zwei Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren zum Einsatz sowie einem Trupp, der im Inneren des Gebäudes kontrolliert hat. Durch die schnellen Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Das Wohngebäude wurde nicht weiter betroffen. Eingesetzt waren 23 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Beuel, der Freiwilligen Feuerwehr Endenich sowie der Führungsdienst.

