PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: 10-Jährige auf dem Schulweg angefahren - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 10-Jährige wurde am Dienstagmorgen (3. März) auf dem Schulweg im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Straße / Falkstraße von einem Auto angefahren. Die Schülerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie die Straße bei Grün überquert hatte. Der bislang unbekannte Autofahrer sei mit seinem dunklen Fahrzeug nach rechts abgebogen und habe dabei die 10-Jährige erfasst. Der Mann sei daraufhin auf der Kardinal-Galen-Straße in Richtung BAB 59 weitergefahren - ohne ihr zu helfen und die Polizei zu verständigen.

Das leicht verletzte Kind teilte den Unfall einem Lehrer mit, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Ihre Erziehungsberechtigten wurden umgehend informiert.

Die 10-Jährige konnte lediglich wenige Details zum flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrer geben. Der Wagen soll dunkel gewesen sein, während der Fahrer wenige Haare auf dem Kopf hatte und etwa 35 bis 50 Jahre alt sein soll. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:20

    POL-DU: Hochfeld: Mann setzt Mülleimer im Bereich einer Notaufnahme in Brand

    Duisburg (ots) - Ein 42-Jähriger randalierte am Montagabend (2. März, gegen 21 Uhr) in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Heerstraße. Kurz darauf setzte er offenbar auch einen Mülleimer im Außenbereich in Brand. Wie er selbst sagt, sei das unabsichtlich passiert, als er seine Zigarettenkippe in den Mülleimer geschnippt habe. Mitarbeiter des Krankenhauses ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:48

    POL-DU: Ruhrort: Kollision im Gegenverkehr - Zwei Verletzte

    Duisburg (ots) - Zwei Autos sind am Montagmorgen (2. März, 5:30 Uhr) auf der Straße Am Nordhafen frontal kollidiert. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der Fahrer (62) eines grauen Mercedes CLA aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Mercedes Vito eines 73-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten beide Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:36

    POL-DU: Wanheimerort: Müllcontainer angezündet - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Unbekannte setzten in der Nacht zu Dienstag (3. März, gegen 3:55 Uhr) einen Müllcontainer an der Sebastianstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, der frei stehende Container wurde aber komplett zerstört. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 bei der Kriminalpolizei zu melden. Journalisten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren