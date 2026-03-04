Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: 10-Jährige auf dem Schulweg angefahren - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 10-Jährige wurde am Dienstagmorgen (3. März) auf dem Schulweg im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Straße / Falkstraße von einem Auto angefahren. Die Schülerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie die Straße bei Grün überquert hatte. Der bislang unbekannte Autofahrer sei mit seinem dunklen Fahrzeug nach rechts abgebogen und habe dabei die 10-Jährige erfasst. Der Mann sei daraufhin auf der Kardinal-Galen-Straße in Richtung BAB 59 weitergefahren - ohne ihr zu helfen und die Polizei zu verständigen.

Das leicht verletzte Kind teilte den Unfall einem Lehrer mit, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin zur ambulanten Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Ihre Erziehungsberechtigten wurden umgehend informiert.

Die 10-Jährige konnte lediglich wenige Details zum flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrer geben. Der Wagen soll dunkel gewesen sein, während der Fahrer wenige Haare auf dem Kopf hatte und etwa 35 bis 50 Jahre alt sein soll. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell