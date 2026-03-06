PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Anastasia S. wohlauf zurück

Overath (ots)

Anfang Dezember bat die Polizei Rhein-Berg um Mithilfe bei der Suche nach der 15-jährigen Anastasia S. aus Overath:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6169398

Wie nun bekannt wurde, konnte der Aufenthaltsort der Vermissten ermittelt werden. Demnach wurde die 15-Jährige im Ausland aufgegriffen und wurde wieder zurück nach Hause gebracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird aus diesem Grund zurückgenommen.

Medienvertreter, die ein Bild der Vermissten veröffentlicht haben, bitten wir um Löschung. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

