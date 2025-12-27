POL-PIZW: Sachbeschädigung an Fahrzeugen
Zweibrücken (ots)
In der Nacht vom 25.12.2025 auf den 26.12.2025 wurden zwei in der Friedrich-Ebert-Straße geparkte PKW (ein roter Skoda Kamiq und ein roter Toyota Yaris) mit Steinen beschädigt. Die Tatzeit liegt im Zeitraum zwischen 20:30 Uhr und 10:00 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw
