Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Vorfahrt bei Verlassen eines Parkplatzes missachtet - Eine Person schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Odenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag (05.03.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Altenberger-Dom-Straße, bei dem ein 48-Jähriger aus Monheim am Rhein schwer verletzt wurde. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren bereits Rettungskräfte vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 83-jähriger Odenthaler auf dem Parkplatz eines Lebensmittegeschäftes. Gegen 14:40 Uhr beabsichtigte er, den Parkplatz mit seinem Pkw der Marke Ford zu verlassen und auf die Altenberger-Dom-Straße abzubiegen. An der Ausfahrt ließ er zunächst mehrere Verkehrsteilnehmer durch, die in Fahrtrichtung Burscheid unterwegs waren. Als er daraufhin zu seinem Abbiegevorgang in Fahrtrichtung Odenthal ansetzte, übersah er den 48-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad und es kam zur Kollision.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleinkraftrades schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 83-jährige Fahrer des Pkw verblieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Altenberger-Dom-Straße auf Höhe der Unfallörtlichkeit zweitweise in Fahrtrichtung Burscheid einseitig gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell