POL-RBK: Bergisch Gladbach - In Schlangenlinien unterwegs - Zeuge informiert die Polizei

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 47-jährigen Mann aus Kürten. Er steht im Verdacht, alkoholisiert Auto gefahren zu sein.

Gestern Abend (04.03.), gegen 19:35 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei. Ihm war ein Pkw in Heidkamp aufgefallen, der auf der Richard-Seiffert-Straße in Schlangenlinien unterwegs und dabei auch in den Gegenverkehr geraten war.

Vor Ort traf die Polizei auf den Zeugen in der Straße Im Handwerkshof. Dort fiel ein Fußgänger auf, der schwankend ging und dabei einen Autoschlüssel in der Hand hielt. Die Beamten sprachen den Mann an und nahmen einen starken Alkoholgeruch war. Der Mann wies sich aus und bestätigte, dass er zuvor Auto gefahren war. Sein Pkw befand sich auf einem Hof im Industriegebiet. Die Motorhaube und der Auspuff waren noch warm. In dem Pkw roch es nach Alkohol.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Er kam mit auf die Polizeiwache Bergisch Gladbach. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Das Ergebnis steht noch aus.

Seinen Führerschein musste er abgeben. Zudem wurde ihm vorerst untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu nutzen.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

