Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Fahrzeug überschlägt sich nach Unfall im Kreuzungsbereich

Kürten (ots)

Gestern Morgen (03.03.), um 07:25 Uhr, ist es im Verlauf der Straße Offermannsberg (K 30) zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ist ein 19-jähriger Kürtener zusammen mit einem 21-jährigen Beifahrer mit seinem Pkw der Marke Seat von der Straße Petersberg kommend auf eine Kreuzung zugefahren, um diese zu überqueren und seine Fahrt in Fahrtrichtung Höhestraße fortzusetzen.

Zeitgleich kam ein 24-jähriger Kürtener mit einem Van der Marke Ford aus Fahrtrichtung Offermannsberg und überquerte die Kreuzung in Fahrtrichtung Hechelkotten. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, da der 19-Jährige vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne den Van des 24-Jährigen zu spät wahrgenommen hatte.

Bei dem Aufprall stieß die Front des Pkw gegen die linke Seite des Van. Der Fahrer des Van versuchte daraufhin auszuweichen und fuhr auf eine angrenzende Wiese. Auf der Wiese fuhr er gegen einen Stromkasten, welchen er stark beschädigte. Daraufhin überschlug sich der Van und kam auf der Seite zum Liegen.

Der Verursacher und sein Beifahrer wiesen äußerlich keine Verletzungen auf, wollten sich aber vorsichtshalber eigenständig in ärztliche Untersuchung begeben.

Der Fahrer des Van wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Der Gesamtschaden bei diesem Unfall wurde auf 13.000 Euro geschätzt. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

