POL-RBK: Kürten - Zwei verletzte Fahrradfahrer in Herweg

Kürten (ots)

Gestern Nachmittag (01.03.) hat es in Herweg einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden zwei Fahrradfahrer verletzt, einer von ihnen schwer.

Gegen 13:45 Uhr war ein Pkw-Fahrer auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Odenthal-Eikamp unterwegs. Er überholte ordnungsgemäß eine Gruppe vier hintereinanderfahrender Fahrradfahrer. Der Pkw-Fahrer musste danach vor einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw bremsen, um den Gegenverkehr vorbei zu lassen. Die ersten drei Fahrradfahrer konnten rechtzeitig bremsen. Der letzte Fahrradfahrer bemerkte das aber zu spät und touchierte den vor ihn fahrenden Fahrradfahrer. Beide stürzten daraufhin.

Dabei wurde ein 82-jährer Fahrradfahrer aus Bergisch Gladbach leicht verletzt, ein 67-jähriger Fahrradfahrer aus Bergisch Gladbach wurde schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrradfahrer, der auf seinen Vordermann aufgefahren war, wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (bw)

