Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Angriff mit Machete und Pfefferspray: Kripo ermittelt

Krefeld (ots)

Einem 23-Jährigen ist am Montag (9. Februar 2026) gegen ein Uhr nachts vor seiner Haustür auf der Geldernschen Straße von drei jungen Männern aufgelauert worden. Zwei davon haben ihn dann angegriffen. Der Krefelder kam gerade zusammen mit einer Freundin nach Hause, als die drei Männer im Alter von 20, 21 und 21 Jahren hinter einem Gebüsch hervortraten. Einer der beiden 21-Jährigen soll dem Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn anschließend mit einer Machete attackiert haben. Dann soll der 20-Jährige den Krefelder mit den Fäusten und Pfefferspray angegriffen haben.

Danach waren die drei Männer geflüchtet. Ihre Personalien sind bekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sind private Streitigkeiten das Motiv. Der 23-Jährige wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt und konnte vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden.

(59)

