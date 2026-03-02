PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Kürten - Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Kürten (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden Polizisten der Polizeiwache Burscheid zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bergstraße / Kölner Straße gerufen. Ein Motorradfahrer sei verunfallt und habe sich womöglich schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Overather gegen kurz vor 16:00 Uhr die Bergstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße. In einer Rechtskurve unmittelbar vor der Einmündung Kölner Straße verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Zweirad, verunfallte und setzte daraufhin selbst den Notruf ab.

Rettungskräfte gaben gegenüber den Polizisten an, der Overather habe sich bei seinem Sturz schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen. Zudem erfuhren die Polizisten, dass sich bei Eintreffen des Rettungswagens noch ein Zeuge am Unfallort befunden hatte. Laut dessen Aussage überschlug sich der 59-Jährige bei dem Verkehrsunfall mehrmals. Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme war der Zeuge jedoch nicht mehr vor Ort.

Nach einer Erstversorgung wurde der Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an. Hierzu bittet die Polizei auch den bislang unbekannten Zeugen, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Burscheid zu wenden. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

