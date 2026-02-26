Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei ermittelt gegen ein Bergisch Gladbacher Ehepaar. Der Mann war gestern (25.02.) mit dem Pkw der Frau in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Mann besitzt seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei hat gestern Abend, gegen 18:25 Uhr, einen Pkw auf der Richard-Seiffert-Straße in Heidkamp kontrolliert. Im Pkw saß ein 39-Jähriger aus Bergisch Gladbach. Der Mann zeigte körperliche Auffälligkeiten. Er stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu. Dieser fiel positiv aus. Bereits vor mehreren Jahren ist ihm nach polizeilichen Recherchen die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Die Polizei nahm ihn mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach. Dort wurde ihm durch einen angeforderten Arzt eine Blutprobe entnommen. Weil er ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt hat und außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ermittelt die Polizei gegen den 39-Jährigen.

Auch auf seine Ehefrau als Fahrzeughalterin kommt ein Ermittlungsverfahren zu, da sie im Verdacht steht, seine Fahrt wissentlich zugelassen zu haben. (bw)

