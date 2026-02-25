Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw zwischen Baum und Mauer eingeklemmt - Fahrer schwer verletzt

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (24.02.), gegen 14:30 Uhr, hat sich im Verlauf der Unterstraße (B 51) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Pkw-Fahrer schwer verletzt worden ist.

Der 58-jährige Wermelskirchener war mit einem Pkw des Herstellers Jeep auf der B 51 in Fahrtrichtung Burscheid unterwegs. Im Bereich Unterstraße kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin fuhr er über den angrenzenden Grünstreifen und touchierte eine Grundstücksmauer. Im Anschluss fuhr er weiter über den Grünstreifen und kollidierte mit weiteren Grundstücksmauern sowie einem Baum. Der Fahrer wurde mit seinem Pkw zwischen dem Baum und einer Mauer eingeklemmt und konnte erst durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand laut behandelndem Notarzt nicht. Der Pkw wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Straße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt bleiben. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (ct)

