Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Köln/Rheinisch-Bergischer Kreis - Onlineveranstaltung zum Thema Schockanrufe

Köln/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Wenn sie erfolgreich sind, verlieren ältere Menschen sehr viel Geld: Fast täglich versuchen Betrüger, Senioren aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis am Telefon um ihr Erspartes zu bringen. Nächste Woche Mittwoch (04.03.) informiert die Polizei Köln über die Methoden der Täter.

In dem sogenannten "Wohnzimmergespräch" nehmen verschiedene Expertinnen teil: Martina Böhmer (Fachberaterin für geriatrische Psychotraumatologie, paula e.V.), Anja Kleck (Opferschutzbeauftragte der Polizei Köln) und Sigrid Jung (Seniorenprävention der Polizei Köln). Außerdem konnte die Polizei Köln Eva N. für das Gespräch gewinnen. Sie hat sich bereit erklärt, von ihrer ganz persönlichen Erfahrung mit einem Schockanruf zu berichten.

Die Onlineveranstaltung moderiert Marie Duske aus dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Rhein-Berg.

Die kostenlose Online-Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten und beginnt um 11:00 Uhr. Sie richtet sich an alle, die mit älteren Menschen in Verbindung stehen: Seniorennetzwerke und Seniorenvertretungen, Sozialverbände, kommunale Einrichtungen, aber auch alle Angehörigen von Seniorinnen und Senioren.

Mehr Informationen zur Teilnahme sind auf der Internetseite der Polizei Köln unter folgendem Link zu finden: https://koeln.polizei.nrw/termine/polizei-koeln-wohnzimmergespraech.

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell