Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagnachmittag (21.02.) wurde die Polizei zunächst in die Straße Hannenbusch im Bergisch Gladbacher Stadtteil Hebborn gerufen. Unbekannte Täter waren in ein dortiges Einfamilienhaus eingebrochen und hatten das Obergeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Augenscheinlich versuchten sie zunächst die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein rechtsseitig gelegenes Fenster ein.

Angaben zum entwendeten Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Die Bewohner hatten das Einfamilienhaus zuletzt am Dienstag (17.02.) gegen 10:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Am Samstagabend ereignete sich im Stadtteil Katterbach ein weiterer Einbruch. Eine Zeugin wurde gegen 21:10 Uhr auf lautes Poltern aus einem benachbarten Einfamilienhaus aufmerksam und benachrichtigte den Hausbewohner. Dieser gab an, zurzeit nicht zuhause zu sein. Als die Zeugin daraufhin aus dem Fenster blickte, erkannte sie einen circa 1,70 m bis 1,80 m großen Mann, der sich im rückwärtigen Bereich des Hauses aufhielt und in das Haus ihres Nachbarn einbrach. Wenig später sei der Mann wieder aus dem Haus und Richtung Neuenhauser Weg gelaufen. Dort befand sich ein Pkw, in welchen der Mann einstieg. Der Pkw fuhr anschließend mit quietschenden Reifen in Richtung Kempener Straße weg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der beiden Tatorte beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell