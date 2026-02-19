Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Polizei stellt Autodieb

Leichlingen (ots)

Die Polizei hat gestern (18.02.) einen Mann in Leichlingen gefasst. Der Mann hatte zuvor einen Pkw durchwühlt und einen weiteren gestohlen.

Gegen 13:30 Uhr informierten zwei Frauen unabhängig voneinander die Polizei. Die erste Frau meldete, dass ein unbekannter Mann ihren Pkw durchwühlt hatte. Der Pkw befand sich in einer Tiefgarage in der Neukirchener Straße. Die andere Frau meldete kurz darauf den Diebstahl ihres Pkw. Diesen hatte sie geöffnet an der Neukirchener Straße geparkt, um Einkäufe herauszutragen.

Als die Beamten die beiden Frauen befragten, fuhr der gestohlene Pkw an ihnen vorbei. Die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf. Der Pkw hielt an einer roten Ampel in der Brückenstraße an. In dem Pkw befand sich ein Mann, der umgehend kontrolliert wurde.

Er gab den Diebstahl des Pkw zu. Zudem sagte er, dass er am Vorabend Drogen konsumiert habe. Den Beamten fiel außerdem auf, dass der Mann einen schwankenden Gang hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der Mann, ein 43-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde vorübergehend mit zur Polizeiwache Burscheid genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach bisherigen Ermittlungsstand hatte der 43-Jährige zunächst den in der Tiefgarage geparkten Pkw durchwühlt. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, ergriff der Mann zu Fuß die Flucht. Danach stieg er in den geöffneten Pkw an der Neukirchener Straße und fuhr mit ihm davon. Auf seiner Fahrt hat er möglicherweise einen Verkehrsunfall verursacht, da der vordere rechte Reifen luftleer war und die Felge frische Schäden aufwies.

Der 43-Jährige muss sich wegen verschiedener Delikte verantworten. Gegen ihn wird unter anderem wegen Diebstahls von Kraftwagen, versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell