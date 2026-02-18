Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiger Mercedes in Paffrath gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben in Paffrath einen hochwertigen Pkw entwendet.

Gestern Morgen (17.02.) rief ein 30-jähriger Leverkusener gegen 09:00 Uhr die Polizei. Er meldete den Diebstahl eines Pkw, der in der Karl-Ernst-Rahtgens-Straße in Paffrath geparkt war. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen sandgelben Mercedes-Benz, Modell AMG, mit einem Gesamtwert im niedrigen sechsstelligen Bereich. An einem nahegelegenen Haus befindet sich eine Videokamera. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, dass der Pkw am Montagabend gegen 23:00 Uhr noch an der Straße gestanden hatte.

Ein Nachbar nahm in der Nacht zum gestrigen Dienstag, gegen 03:00 Uhr, Geräusche von der Straße wahr. Als er aus dem Fenster schaute, war der Mercedes bereits weg.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und den entwendeten Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen K-ZC 44 zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der 02202 205-0. (bw)

