Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrer kollidiert mit Strommast und schwebt in Lebensgefahr

Overath (ots)

Gestern (17.02.) um 14:00 Uhr ist es im Bereich der Straße Leffelsend im Stadtteil Immekeppel zu einem Verkehrsunfall gekommen, als ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Ein 62-jähriger Kürtener war nach aktuellem Erkenntnisstand mit seinem Pkw des Herstellers Fiat auf der Straße Leffelsend außerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs, aus Richtung L 84 kommend in Fahrtrichtung des Ortsteils Leffelsend. Er kam aus zunächst ungeklärtem Grund nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Strommast und kollidierte anschließend mit einem Zaun und einer Hecke auf einem angrenzenden Grundstück.

Zufällig anwesende Verkehrsteilnehmer eilten zu dem Verunfallten, zogen ihn aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Da der Mann nicht mehr ansprechbar war, begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen, bis diese durch den alarmierten Rettungsdienst übernommen wurden.

Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und es bestand nach Auskunft des behandelnden Notarztes Lebensgefahr. Es ist nach bisherigen Erkenntnissen möglich, dass ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen.

Der Pkw wurde sichergestellt und durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt und auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Erst nach Abschluss aller Arbeiten gegen 16:15 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

