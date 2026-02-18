Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin unter Gewaltanwendung bestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Samstag (14.02.), gegen 18:00 Uhr, ist eine Seniorin ihren Angaben nach von einem unbekannten Mann an ihrer Haustür im Bergisch Gladbacher Stadtteil Hebborn aufgesucht und beraubt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte bei der 80-jährigen Dame in der Romaneyer Straße in Hebborn geklingelt haben. Sie sei in ihr Haus zurückgedrängt und gefesselt worden. Zusammen mit einem Mittäter soll dann ihr Haus nach Wertgegenständen durchsucht worden sein. Mit ihrer Beute, unter anderem zwei Mobiltelefonen, zwei Armbanduhren, Bargeld, mehreren Handtaschen sowie einem 28 Jahre alten grünen Pkw der Marke Daimler-Chrysler aus ihrer Garage, hätten sich die Täter dann entfernt. Die Geschädigte konnte sich selbständig befreien und mit Hilfe eines Nachbarn die Polizei alarmieren. Die Kriminalpolizei hat noch am gleichen Abend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen.

Der entwendete Pkw wurde in der Nacht zu Montag (16.02.) brennend in einem Waldstück an der Friedrich-Offermann-Straße aufgefunden, nachdem von dort ein Feuer gemeldet worden war. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde der Pkw sichergestellt und es wurden nun zusätzlich Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung dieser Taten dienen könnten, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

