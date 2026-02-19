Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Innenausstattung aus BMW ausgebaut

Rösrath (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag (16.02.), 14:00 Uhr, und Mittwoch (18.02.), 10:00 Uhr, einen Pkw der Marke BMW auf, der durch den Besitzer zuvor unter einem Carport in der Hirschstraße abgestellt wurde. Die Täter entwendeten das Lenkrad, das Infotainment-System sowie die Frontscheinwerfer.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dieser Tat geben können. Sollte Ihnen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Umkreis der Hirschstraße aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

