Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verletzte Person bei Verkehrsunfall

Rockstedt (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Freitagnachmittag in der Ortslage Rockstedt die Hauptstraße (K2) aus Richtung Ebeleben kommend und beabsichtigte, nach links in die Gunderslebener Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Dacia. Es kam zur Kollision, wobei der 76-jährige Fahrer des Dacia verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5000,- EUR.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Nordhausen
