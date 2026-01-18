Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Person bei Verkehrsunfall

Rockstedt (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr am Freitagnachmittag in der Ortslage Rockstedt die Hauptstraße (K2) aus Richtung Ebeleben kommend und beabsichtigte, nach links in die Gunderslebener Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Dacia. Es kam zur Kollision, wobei der 76-jährige Fahrer des Dacia verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5000,- EUR.

