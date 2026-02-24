Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - SV Bergisch Gladbach 09 unterstützt Kriminalprävention der Polizei Rhein-Berg

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei Rhein-Berg freut sich, im Sportverein Bergisch Gladbach 09 einen wichtigen Unterstützer gefunden zu haben: In der Belkaw-Arena, der Heimstätte des Fußballmittelrheinligisten, hängt ab sofort ein großes Plakat, das auf das Thema "Schockanrufe bei Senioren" aufmerksam macht.

"Ich war sofort begeistert von der Idee, weil ich auch in meinem näheren Umfeld mitbekommen habe, dass sich diese Schockanrufe häufen. Da leiste ich sehr gerne meinen Beitrag, um dem entgegenzuwirken", sagt Claudio Heider, Kapitän von Bergisch Gladbach 09.

Pünktlich zum ersten Heimspiel der Herren-Mittelrheinliga-Rückrunde am kommenden Wochenende haben sich Vertreter des Vereins und der Polizei am Montag (23.02.) zur Einweihung des neuen Plakats getroffen. Das Plakat soll künftig die Besucher der Belkaw-Arena in Bergisch Gladbach auf die wichtige Präventionsarbeit gegen Schockanrufe hinweisen.

Fast jeden Tag versuchen Kriminelle, ältere Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis am Telefon zu betrügen. Die engagierte Präventionsarbeit unserer Kriminalprävention wirkt: Vergangenes Jahr ist die Zahl der Opfer im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Auch die Gesamtschadenssumme ist signifikant gesunken. In gut neun von zehn Fällen scheitern die Betrüger am Telefon. Das zeigt, dass immer mehr ältere Menschen im Kreis mittlerweile so gut informiert sind, dass sie Schockanrufe auch als solche erkennen.

Diese positive Entwicklung will die Polizei Rhein-Berg fortsetzen. Die Kooperation mit einem der größten Sportvereine im Kreis ist dabei eine wichtige Stütze, sagt Stefan Lurz aus dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz:

"Unser Ziel ist es, dass die Zuschauer die Botschaft auf dem Plakat mit nach Hause nehmen und in den Familien über dieses Thema sprechen. Es sind ja nicht nur die Senioren, die betroffen sind, sondern auch die Erben: Denn es ist auch ihr Geld, das vielleicht ihre Eltern oder Großeltern an Betrüger übergeben."

Neben dem großen Plakat in der Belkaw-Arena sind seit Montag zwei weitere große Plakate im Bergisch Gladbacher Innenstadtbereich zu sehen: an der Bensberger Straße gegenüber der VR Bank und an der Einfahrt zum Zanders-Gelände An der Gohrsmühle. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell